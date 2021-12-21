Премьер Венгрии заявил о намерении встретиться с Путиным в 2022 году

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о своих планах провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в 2022 году, сообщает Reuters. Последний раз политики проводили встречу в Будапеште в октябре 2019 года. Новая встреча, по словам Орбана, может состояться в России.

Премьер-министр Венгрии заявил, что встретится с российским президентом Путиным в начале следующего года, — говорится в сообщении агентства.

Эта встреча может стать пятой за последние семь лет. Венгерский политик один из немногих европейских лидеров, который регулярно проводит встречи с российским президентом. Венгерское руководство часто заявляет о том, что стране крайне важны экономические отношения с Москвой.

Недавно Виктор Орбан в ходе саммита ЕС поддержал позицию России по энергетической ситуации в Европе. Причиной энергетического кризиса в Евросоюзе стали «утопические фантазии Еврокомиссии, которые убивают средний класс», уверен венгерский премьер.