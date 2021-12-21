Премьер Венгрии заявил о намерении встретиться с Путиным в 2022 году
Антон Соловьев
Антон Соловьев
14:30, 21 декабря 2021
Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанФото: Ireneusz Plucinski via imago-images.de
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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о своих планах провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в 2022 году, сообщает Reuters. Последний раз политики проводили встречу в Будапеште в октябре 2019 года. Новая встреча, по словам Орбана, может состояться в России.
Премьер-министр Венгрии заявил, что встретится с российским президентом Путиным в начале следующего года, — говорится в сообщении агентства.
Эта встреча может стать пятой за последние семь лет. Венгерский политик один из немногих европейских лидеров, который регулярно проводит встречи с российским президентом. Венгерское руководство часто заявляет о том, что стране крайне важны экономические отношения с Москвой.
Недавно Виктор Орбан в ходе саммита ЕС поддержал позицию России по энергетической ситуации в Европе. Причиной энергетического кризиса в Евросоюзе стали «утопические фантазии Еврокомиссии, которые убивают средний класс», уверен венгерский премьер.
Орбан также заявлял, что цены на газ в Европе растут из-за ошибки Еврокомиссии. Помимо всего прочего, в Венгрии одобрено использование отечественной вакцины «Спутник V», которая показала наилучшую защиту от летальных исходов при заболевании COVID-19 по сравнению с другими пятью вакцинами, применяемыми в стране.