Великобритания ввела санкции против бизнесменов Тененбаума и Давидовича

Власти Великобритании ввели персональные санкции в отношении ещё двух российских бизнесменов из-за событий на Украине, следует из санкционного списка, опубликованного на сайте правительства страны. Под рестрикции попали предприниматели Евгений Тененбаум и Давид Давидович.

Санкции в отношении Тененбаума и Давидовича приняли из-за их «близкой связи» с предпринимателем Романом Абрамовичем, который уже находится под рестрикциями Великобритании.

Все активы Тененбаума и Давидовича в стране будут заморожены. Также частным самолётам Тененбаума запрещено попадать в воздушное пространство Великобритании. Против Давидовича были применены ещё более жесткие санкции, которые также предполагают полный запрет на въезд в Соединённое Королевство.

Согласно данным из открытых источников, Евгений Тененбаум — исполнительный директор компании Millhouse Capital UK Ltd., он также входит в совет директоров футбольного клуба «Челси». Давид Давидович — управляющий директор компании Millhouse Capital.

В начале апреля Великобритания ввела дополнительные санкции в отношении России. В число лиц, подпадающих под ограничения, вошли предполагаемые дочери президента России Владимира Путина — Мария Воронцова и Екатерина Тихонова.