Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сообщил, что депутат Верховной рады Кира Рудик была избрана на место руководителя партии «Голос». Это произошло в ходе партийного съезда 11 марта.
Экс-глава партии отметил, что Рудик «олицетворяет собой современность», которую привнесёт в работу «Голоса». Вакарчук подчеркнул, что депутат обладает бесценным опытом управления крупными коллективами.
В конце февраля музыкант сложил с себя депутатские полномочия. Вакарчук рассказал, что вернётся к активной общественной деятельности, писал NEWS.ru.
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