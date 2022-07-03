В Японии заявили о планах G7 сократить цены на российскую нефть вдвое Премьер Японии Кисида: G7 хочет снизить цены на российскую нефть в два раза

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Цистерны с нефтью

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) собираются сократить цены на российскую нефть и нефтепродукты вдвое, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. По его словам, Группа семи также хочет создать механизм, благодаря которому остальные страны не смогут покупать сырье из России по стоимости, превышающей введенное ограничение, пишет информагентство Киодо.

Ожидается, что потолок цены на нефть из РФ будет установлен на уровне в половину от ее нынешней цены. Также мы создадим механизм, который не допустит покупку российской нефти по цене выше установленной, — заявил Кисида.

Ранее агентство Reuters сообщило, что лидеры «Большой семерки» договорились изучить вопрос об ограничении цен на импорт российских нефти и газа. По их заверениям, это позволит ограничить способность Москвы финансировать спецоперацию на Украине.

Эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что попытки стран G7 установить потолок цен на российские нефть и газ заранее обречены на провал. Он отметил, что Индия и Китай все равно заблокируют подобные инициативы, ведь они и так покупают российское топливо со скидкой и не намерены рисковать поставками.