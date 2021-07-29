В Японии выступили за скорое проведение саммита с Россией

Участники совместного заседания комитета по внешней политике и других структур правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) выступили за срочное проведение встречи японского премьер-министра Ёсихидэ Суги с президентом России Владимиром Путиным из-за поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что в Японии «переполнены яростью» из-за приезда Мишустина на Итуруп. Властям страны необходимо чётко указать России на недопустимость случившегося.

Ранее власти Японии выразили протест из-за визита российского премьера Михаила Мишустина на Курильские острова. Постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такао Мори вызвал российского посла в МИД и выразил протест. Дипломат подчеркнул, что не принимает его.

В ответ МИД России выразил протест послу Японии в РФ в связи с недружественными шагами Токио в контексте территориальных притязаний Японии. Российская сторона призвала Японию отказаться от деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договорённостей о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.