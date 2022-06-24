В Японии остановили движение поездов из-за разлитой в вагоне жидкости В Японии остановили движение поездов в префектуре Тиба из-за разлитой в вагоне жидкости

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В японской префектуре Тиба было остановлено движение поездов. Причиной стало сообщение о пролитой в вагоне жидкости. В результате инцидента госпитализированы два человека. Об этом сообщает телеканал NHK.

Утром в пятницу, 24 июня, стало известно, что в вагоне поезда линии Tobu Noda была разлита неизвестная жидкость. Поезд остановили, пассажиров эвакуировали. По имеющимся данным, две девушки были госпитализированы. Также произошла остановка поездов на участке между станциями Нанакодай и Унга.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы сообщили, что жидкость по запаху напоминает уксус и, вероятно, не представляет опасности.

В результате движение поездов было восстановлено.

Ранее сообщалось, что на станции Малоярославец Калужской области загорелась электричка, пассажиров успели оперативно вывести из вагонов. Пострадавших нет.