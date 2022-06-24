В японской префектуре Тиба было остановлено движение поездов. Причиной стало сообщение о пролитой в вагоне жидкости. В результате инцидента госпитализированы два человека. Об этом сообщает телеканал NHK.
Утром в пятницу, 24 июня, стало известно, что в вагоне поезда линии Tobu Noda была разлита неизвестная жидкость. Поезд остановили, пассажиров эвакуировали. По имеющимся данным, две девушки были госпитализированы. Также произошла остановка поездов на участке между станциями Нанакодай и Унга.
Прибывшие на место происшествия экстренные службы сообщили, что жидкость по запаху напоминает уксус и, вероятно, не представляет опасности.
В результате движение поездов было восстановлено.
Ранее сообщалось, что на станции Малоярославец Калужской области загорелась электричка, пассажиров успели оперативно вывести из вагонов. Пострадавших нет.