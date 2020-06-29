В ВОЗ предупредили об ускорении распространения коронавируса

https://static.news.ru/photo/69732a94-ba22-11ea-93a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на достигнутый прогресс в ряде стран. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, большинство людей во всём мире всё ещё уязвимы для вируса.

Тяжёлая реальность заключается в том, что ситуация ещё не завершилась. Несмотря на то, что некоторые страны добились прогресса, на глобальном уровне пандемия ускоряет своё развитие, — цитирует его РИА Новости.

Глава ВОЗ напомнил, что при открытии экономик и возвращении социальной жизни страны столкнулись с ростом числа заражённых. Несмотря на отмену и ослабление ограничительных мер, вирус быстро распространяется и по-прежнему остаётся смертельно опасным, заверил он.

30 июня исполнится полгода с того момента, когда ВОЗ получила первые сообщения об очаге неизвестного типа пневмонии в Китае. На сегодняшний день количество заражённых вирусом в мире достигло 10 миллионов человек. Жертвами пандемии стали 500 тысяч человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что борьба с коронавирусной инфекцией должна способствовать разработке алгоритма действий для реагирования на подобные вспышки заболеваний в будущем. Как бы то ни было, они неизбежны, считает руководитель ведомства.

В то же время юный астролог из Индии Абигья Ананд, который летом 2019 года предсказал миру пандемию коронавируса, рассказал, что миру грозит ещё одна катастрофа. Она станет более серьёзной, чем эпидемия COVID-19. Что конкретно это будет, мальчик не называет. Но указывает сроки: произойдёт событие до 20 декабря и будет оказывать воздействие на мир до марта 2021 года, писал NEWS.ru.