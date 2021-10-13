Песня о Бандере стала трендом в украинском ТikTok

Тренд, в котором школьники поют песню про лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеру, стал популярным в украинском ТikTok. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В украинском ТikTok около месяца назад появился новый тренд — школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню «Батько наш Бандера, Украина — мати», — говорится в сообщении.

В одном из роликов школьники решили подшутить над преподавателем и во время урока толпой зашли в класс, исполняя «Батько наш Бандера». На другом видео подросток разыграл сцену похода на перемене в школьный туалет, где его приветствуют товарищи и запевают ту же самую песню, из-за чего он не может справить там нужду.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что нововведения в школьной программе Украины не способствуют развитию личности — «извращение уроков истории, странное половое воспитание». Таким образом член Совфеда прокомментировала появившиеся в Сети ролики с украинскими школьниками, хором поющими песни о националисте Степане Бандере.