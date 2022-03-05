В Турции вновь подтвердили, что не намерены вводить антироссийские санкции
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
18:15, 05 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
У Турции нет планов по введению санкций против России, заявил официальный представитель президента страны Ибрагим Калын. По его словам, Анкара не хочет вставать ни на чью сторону в конфликте между Россией и Украиной. Кроме того, правительство Турции не хочет, чтобы пострадала её экономика, цитирует его телеканал NTV.
На данный момент у нас нет плана санкций. Прежде всего, конечно, мы не хотим, чтобы нас выдвинули на позицию стороны в этой войне. Мы, конечно, не хотим, чтобы наша экономика пострадала от этого,— заявил он.
Представитель Эрдогана также добавил, что наивно ожидать результата от переговоров России и Украины при продолжении боевых действий.
Ранее Калын уже заявлял, что Турция не намерена вводить санкции против России, поскольку считает, что должна оставаться сторона, способная вести переговоры.
27 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил посредничество в переговорах между Россией и Украиной. По словам главы управления по связям с общественностью администрации турецкого президента Фахреттина Алтуна, глава государства сделал такое предложение, потому что Турция имеет крепкие связи с каждым из этих государств.