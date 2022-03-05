В Турции вновь подтвердили, что не намерены вводить антироссийские санкции

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Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдёт «в ближайшие день-два», заявил советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщило РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua». Подоляк также заявил, что состав делегации останется без изменений.

В ближайшие день-два. Оцениваем, среди прочего, как начинают работать гуманитарные коридоры, чтобы внести коррективы, если понадобится в рамках переговорного процесса, — говорится в сообщении. 5 марта стало известно, что в...