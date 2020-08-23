В Тель-Авиве закрасили граффити с подглядывающими за девушками парнями

https://static.news.ru/photo/5c66f938-e53e-11ea-a56c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Itzuvit/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Власти Тель-Авива закрасили знаменитое граффити, на котором изображены два молодых человека, подглядывающие за девушками в пляжной раздевалке.

Рисунок создал уличный художник Рами Меири на здании женской раздевалки на пляже Мецицим. По словам мэра города Рона Хульдаи, утром 23 августа граффити было стёрто. это было сделано на фоне акций протеста против насилия над женщинами, начавшихся после случая с групповым изнасилованием несовершеннолетней девушки в Эйлате.

Свобода слова и искусства - важные ценности в нашем городе, но несмотря на это, поскольку изображение воспринималось как признание порочного и уголовного деяния, мы приняли решение с ним расстаться, — заявил мэр.

Советник градоначальника Илана Михаэли отметила, что решение избавиться от граффити связано не только с происшествием в Эйлате, а с «общей тенденцией не поддерживать такую тематику, в том числе — в граффити», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что петербургские коммунальщики закрасили граффити, которые появились на стене клуба-музея «Камчатка» на улице Блохина, 15А, к 30-летию со дня гибели Виктора Цоя. Музыкант работал здесь кочегаром.