В США Зеленского назвали иждивенцем американцев Журналистка American Thinker Мюррей назвала Зеленского иждивенцем США

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Владимир Зеленский

Власти США превратили президента Украины Владимира Зеленского в иждивенца всех американцев, считает колумнист издания American Thinker Оливия Мюррей. Журналист напомнила, что на следующей неделе Конгресс намерен принять новый пакет помощи для Украины в размере $38 миллиардов. Автор материала сыронизировала, можно ли в личной налоговой декларации вписать Зеленского в качестве иждивенца.

Но вот что удивительно, $38 миллиардов, которые запрашивает администрация Байдена, это именно та сумма, которую попросил Зеленский, чтобы закрыть ожидаемый в 2023 году дефицит бюджета. Они даже не пытаются это скрывать, — написала Мюррей.

Она указала на то, что демократы пытаются принять новый пакет финансовой помощи Украине до того, как республиканцы возьмут контроль над Палатой представителей.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон ранее назвал президента Украины Владимира Зеленского опасным диктатором, использующим миллиарды долларов США для создания однопартийного полицейского государства на Украине. По его словам, совершенно очевидно, что Зеленский не является защитником свободы и демократии. Журналист раскритиковал украинского президента за запрет оппозиционных партий, задержания политических противников и за рейды силовиков в церквях.