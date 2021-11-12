В США заподозрили действующую администрацию в подконтрольности Москве

Россия обладает значительным компроматом на лидеров Демократической партии США. С таким заявлением выступил журналист Wall Street Journal Холман В. Дженкинс — младший. Об этом передает РИА Новости.

По мнению обозревателя американской газеты, действия директора ФБР Джеймса Коми в октябре 2016 года были обусловлены желанием спасти Демпартию от того компромата, который был собран на ее лидеров. Однако в ходе этого он открыл новое расследование по делу о переписке Хиллари Клинтон в бытность ее госсекретарем США через общедоступную почту, чем подорвал ее избирательную кампанию на пост президента страны.

При этом уличить бывшего президента США Дональда Трампа в особой настроенности на диалог с Россией также нельзя, все его действия в отношениях с Москвой легко объясняются прагматическими интересами и здравым расчетом, считает журналист.

При этом Москва, по его мнению, обладает значительным запасом компромата на лидеров Демпартии, что «дает администрации Байдена дополнительную причину ходить вокруг (президента России Владимира — News.ru) Путина на цыпочках».