В США разъяснили, почему Европу ожидает трагедия Эксперт Гилберти: запасы газа в Европе закончатся раньше, чем прогнозируют власти

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Европу без поставок российского газа ожидает тяжелая зима и суровое будущее. Такое заявление в статье для журнала Forbes сделал эксперт в сфере энергетики, президент инвестиционной компании Teucrium Сэл Гилберти. Он отметил, что общий спрос на газ зимой выше, чем общий уровень его добычи, а летом наоборот.

Чтобы устранить этот сезонный дисбаланс спроса и предложения, необходимо взять избыточные объемы природного газа, добытого в летнее время, и поместить их в хранилища. Когда наступит зима и спрос на газ превысит объемы добычи, этот дисбаланс можно будет компенсировать за счет изъятия сырья, находящегося в хранилищах, — пояснил эксперт.

Он отметил, что подобная система похожа на программу накопительных счетов, которые банки предлагают своим клиентам. Работники автоматически отчисляют часть денег с каждой зарплаты в течение года, а в декабре могут снять накопленное со счетов и потратить на подготовку к сезону праздников. Сбой в данной системе происходит, когда человек теряет работу и вынужден жить за счет накопленных на данном счете средств.

По мнению Гилберти, Германия и другие страны Европы, вероятно, сумели сэкономить достаточное количество газа летом и наполнили свои хранилища на 80–95%. В этой связи чиновники и политики заявляют гражданам, что данных запасов хватит, чтобы пережить зиму. Однако эксперт напоминает, что при этом страны потеряли поставки трубопроводного природного газа. Компенсировать потери они могут с помощью сжиженного природного газа, дизельного топлива, угля и древесины, но их Гилберти сравнивает с «временной подработкой» и заявляет, что этого будет недостаточно.

В масштабах энергетических потребностей страны такая «подработка» поможет покрыть основные потребности <...> и, возможно, некоторые дополнительные праздничные расходы. <...> Именно так и выглядит сегодняшняя энергетическая ситуация в Европе — и это при условии, что зима не будет суровой, — предупредил эксперт.

Дальнейшая ситуация при этом будет ухудшаться, считает Гилберти. Поскольку Европа лишилась трубопроводного газа, запасы в хранилищах могут закончиться уже к середине зимы, то есть раньше, чем об этом заявляют политики, и это может обернуться «экономической катастрофой и человеческими трагедиями». При этом эксперт считает, что и в следующем году ситуация с газом не изменится и Европа окажется в еще худшем положении.

Ранее сообщалось, что экспорт российского природного газа в 2022 году может упасть почти на 31%, до 142 миллиардов кубометров, сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Отмечается, что в следующие два года экспорт может снизиться еще сильнее — до 125,2 миллиарда кубометров.