Пентагон: Россия не выплачивала денежные награды талибам

https://static.news.ru/photo/62dee7a0-3b27-11eb-9373-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Пентагоне заявили, что проверка не подтвердила подозрения относительно того, что Россия могла выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих западной коалиции.

Об этом заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи, который участвовал в интернет-конференции издания Defense One. Его спросили, закрыто ли расследование этих обвинений.

Оно не закрыто, так как мы никогда не закрываем расследования, которые касаются потенциальных угроз силам США. Однако ничего не изменилось по сравнению с тем, в чём заключалась моя позиция в сентябре. Мы просто не в состоянии этого доказать. Мы этого не видим, — цитирует его издание.

Он добавил, что командование США самым тщательным образом на постоянной основе оценивает угрозы американским войскам в Афганистане.

The New York Times и Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников заявили, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти сообщения ложью. Трамп со ссылкой на спецслужбы также сообщил, что эти слухи недостоверны.

Как писал NEWS.ru, избранный президент США Джо Байден ещё до выборов обвинял нынешнего хозяина Белого дома республиканца Дональда Трампа в бездействии в вопросе о приписываемых Москве попытках платить афганским боевикам за нападения на американских военнослужащих.

Он добавил, что Трамп — марионетка руководства России, и в очередной раз обвинил своего соперника на выборах в снижении авторитета США на мировой арене. Кроме того, Байден считает, что нынешний глава государства нагнетает напряжённость в отношениях с союзниками Вашингтона по НАТО и Евросоюзу.