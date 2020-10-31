Байден обвинил Трампа в бездействии по отношению к Москве

https://static.news.ru/photo/dd815f0e-1bb7-11eb-a465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Democratic National Convention /Global Look Press

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден в очередной раз обвинил нынешнего хозяина Белого дома республиканца Дональда Трампа в бездействии в вопросе о приписываемых Москве попытках платить афганским боевикам за нападения на американских военнослужащих.

За головы американских солдат, служащих в Афганистане, назначают награду. А Трамп слишком напуган, чтобы перечить ему (президенту России Владимиру Путину. — NEWS.ru), — цитирует ТАСС Байдена.

Он добавил, что Трамп — марионетка руководства России, и в очередной раз обвинил своего соперника на выборах в снижении авторитета США на мировой арене. Кроме того, Байден считает, что нынешний глава государства нагнетает напряжённость в отношениях с союзниками Вашингтона по НАТО и Евросоюзу.

The New York Times и Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников заявили, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти сообщения ложью. Трамп со ссылкой на спецслужбы также сообщил, что эти слухи недостоверны.

Как писал NEWS.ru ранее, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия заплатит «огромную цену», если подтвердятся обвинения в сговоре с талибами. По его словам, данная тема обсуждалась в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.