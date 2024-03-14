В США начали готовиться к военным конфликтам в Арктике BI: американских солдат готовят к конфликтам в холодном климате

Фото: US Army/via Globallookpress.com/Global Look Press

Вашингтон стал обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике и приступил к активному обучению солдат действиям в холодном климате, чтобы бросить вызов России и Китаю, пишет Business Insider.

Как стало известно журналистам издания, в феврале на Аляске прошли масштабные учения. Солдат США приучали к экстремальным минусовым температурам. Военные маневры проводились на базе Тихоокеанской армии недалеко от Фэрбенкса (штат Аляска).

Миссия в Арктике, миссия в условиях сильного холода — это важно для нашей армии, для нашей страны и для наших противников. Мы пытаемся понять, как надо действовать в таких условиях, — цитирует издание полковника Шона Лукаса.

В 2021 году армия США опубликовала свою новую стратегию по восстановлению доминирования в Арктике, что, по задумке Вашингтона, обязательно приведет к реорганизации сил и приоритетов Пентагона.

В документе сказано, что морской лед за полярным кругом тает вдвое быстрее, чем в остальном мире. Этот процесс «открывает новые возможности для добычи природных ресурсов, создания морских маршрутов и коммерческого рыболовства». Арктика станет более судоходной, доступной, но останется непредсказуемой.

Ранее заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков заявил, что многие южные страны, в том числе Китай, Индия и Сингапур, сегодня заинтересованы в арктическом сотрудничестве с Россией. По его словам, Россия готова рассмотреть разные инвестиционные проекты, касающиеся Северного морского пути и добычи полезных ископаемых.