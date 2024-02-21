В Минвостокразвития рассказали, почему южные страны интересуются Арктикой Замглавы Минвостокразвития Волков: Китай и Индия заинтересованы в Севморпути

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие южные страны, в том числе Китай, Индия и Сингапур, сегодня заинтересованы в арктическом сотрудничестве с Россией, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» статс-секретарь — заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков. По его словам, Россия готова рассмотреть разные инвестиционные проекты, касающиеся Северного морского пути и добычи полезных ископаемых.

Два важнейших направления развития Арктики сегодня — это Северный морской путь, который является альтернативой существующим маршрутам, и добыча полезных ископаемых, которая составляет значительную долю экономики этих регионов, — подчеркнул замминистра.

Он добавил, что после отказа западных стран от взаимодействия с Россией в рамках Арктического совета она намерена сотрудничать там с внеарктическими государствами. Помимо Сингапура, Китая и Индии, заинтересованность в партнерстве с Россией на Крайнем Севере выразили Турция и Бразилия. Как пояснил Волков, эти страны, несмотря на блокирующие западные санкции, готовы вкладывать свои средства в различные арктические проекты. В частности, уже идут переговоры по ряду индийских и китайских проектов.

Ранее журналисты американского издания The Daily Mail предположили, что Россия может подорвать влияние Запада в Арктике, так как США и союзники на 10 и более лет отстают в развитии региона. В то же время президент РФ Владимир Путин признал, что Дальний Восток и Арктика являются регионами, определяющими будущее страны.