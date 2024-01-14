Путин назвал регионы, определяющие будущее России Путин: освоение Дальнего Востока и Арктики определит будущее России

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Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Хабаровский край

Дальний Восток и Арктика являются регионами, определяющими будущее России, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, проектам их развития уделяется огромное внимание. Именно здесь сосредоточены логистика, производство и минеральные ресурсы, поэтому осваивать эти регионы жизненно необходимо, передает ТАСС слова главы государства.

Уделяли этому внимание, уделяем и будем в будущем уделять, потому что, безусловно, за этим будущее страны. Так же, как и с Арктикой. Здесь логистика, производство, минеральные ресурсы. Надо осваивать эти территории, — заявил Путин.

Дальний Восток, по его словам, является одним из важнейших регионов страны, несмотря на малочисленность проживающего там населения. Азия, добавил президент, развивается такими темпами, которые не доступны ни одному региону мира.

Тенденции развития мировой экономики таковы, что здесь и рынки сбыта, здесь и партнерство в самом широком смысле этого слова, в том числе технологическое, становится все интереснее и интереснее, — объяснил он.

Ранее Путин ознакомился с мастер-планами по развитию городов Дальнего Востока. Особое внимание президент уделил социальной сфере. В частности, его заинтересовал вопрос о доступности спортивных площадок.