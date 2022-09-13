В США испугались военных планов России Le Monde: американский эксперт Буффард назвал пугающими планы России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард заявил, что российская программа создания гиперзвуковых ракет пугает США. По его словам, русские «хорошо сработали стратегически». Эксперт указал на то, что стоящие на вооружении России сверхзвуковые ракеты невозможно перехватить из-за их скорости и способности менять направление движения, пишет Le Monde.

Ракет перехвата не существует, да и вообще такой перехват скорее всего невозможен. Стратегически русские хорошо сработали. Их планы пугают, — рассказал Буффард.

Он добавил, что американцы также сильно отстают от России в сфере арктического флота. Он привел в пример то, что у ВМС США нет ни одного ледокола, а у ВМФ РФ их пятьдесят пять, пять из которых являются атомными.

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III, обеспечивающие ядерную безопасность Соединенных Штатов, не смогут отразить атаки крупных держав-противников, которые будут вооружены более развитыми системами противоракетной обороны, сообщил ранее Крис Осборн в материале для издания The National Interest. По его словам, МБР времен холодной войны банально устарели, и, несмотря на многочисленные обновления, не смогут в полной мере справляться со своим предназначением.