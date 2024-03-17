В СПЧ призвали защитить избирателей, чьи права были нарушены за рубежом Член СПЧ Кабанов: Россия фиксирует все нарушения прав избирателей за рубежом

Фото: Sputnik/РИА Новости

Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольстве в Риге

Попытки Запада вмешаться в президентские выборы России были предсказуемы, рассказал NEWS.ru член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. По его словам, Россия фиксирует все нарушения прав избирателей за рубежом и готова оказать гражданам необходимую помощь.

Попытки Запада вмешаться в президентские выборы России были предсказуемы. Особенно отличилась Прибалтика. У людей, пришедших голосовать в Латвии, попросту отнимали документы. Мы видим, что зарубежные власти наплевали на права человека. Все эти нарушения фиксируется, необходимые обращения будут направлены в ООН, — рассказал Кабанов.

Он также напомнить, что Россия подготовила программу репатриации, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран.

Если наших граждан депортируют, им будет оказана помощь. Мы контролируем ситуацию и работаем со всеми службами, поэтому я убежден, что ничего страшного не произойдет, — добавил Кабанов.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что эстонские пограничники пытаются препятствовать проезду россиян для участия в голосовании на выборах президента. В связи с этим она планируется обратиться с претензией в ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

До этого министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере предупредила, что участие в выборах президента России будет приравнено латвийскими властями к поддержке специальной военной операции РФ на Украине. Министерства иностранных дел прибалтийских государств подготовили совместную ноту протеста, где выразили свою позицию по поводу предстоящего голосования, констатировала она.