Минюст Латвии приравнял участие в выборах президента России к поддержке СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосование на выборах президента России будет приравнено латвийскими властями к поддержке специальной военной операции РФ на Украине, заявила министр юстиции республики Инесе Либиня-Эгнере. По ее словам, которые приводит портал Delfi, министерства иностранных дел прибалтийских государств подготовили совместную ноту протеста, где выразили свою позицию по поводу предстоящих выборов в РФ.

Уголовный кодекс Латвийской Республики предусматривает уголовную ответственность за оправдание войны, в данном случае украинской. Поэтому мы сообщили в ноте, что <...> люди, которые придут туда (на выборы в посольство РФ в Латвии. — NEWS.ru), также ее поддерживают, — пояснила министр.

Ранее правительство Латвии продлило ограничения на въезд в страну для граждан России. Такое положение дел сохранится до 4 марта 2025 года. Действующие ограничения на въезд для граждан России останутся неизменными. Въехать в Латвию через внешнюю границу смогут россияне с ВНЖ Латвии, Швейцарии, стран Евросоюза и Европейской экономической зоны, а также обладатели долгосрочных и краткосрочных шенгенских виз, имеющие родственников в этих странах.

С 15 февраля в Латвии началась конфискация автомобилей с российскими номерами. Процедура касается транспортных средств, которые не прошли процедуру перерегистрации до истечения установленного срока.