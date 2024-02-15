Стало известно о начале конфискации авто с российскими номерами в Латвии Латвия с 15 февраля начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Конфискация автомобилей с российскими номерами начнется в Латвии c 15 февраля, сегодня принятый закон вступает в силу. Процедура затронет транспортные средства, которые не прошли процедуру перерегистрации до истечения установленного срока.

Данные поправки были приняты парламентом Латвии в 2023 году. Портал rus.lsm.lv уточняет, что с начала ноября перерегистрацию в республике прошли 46 автомобилей. Для успешного прохождения процедуры авто должно было соответствовать ряду критериев, в том числе иметь сертификат соответствия стандартам ЕС.

Согласно законопроекту, который принят Сеймом в окончательном чтении 2 ноября 2023-го, российские автомобили нужно было перерегистрировать до 14 февраля. В случае если за отведенный срок этого сделано не было, транспортное средство будет конфисковано и передано на Украину. Это не относится к авто, которые следуют через Латвию транзитом в течение 24 часов, а также к машинам дипломатов.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Олега Зыкова из-за объявления МВД РФ латвийских министров в розыск. По мнению внешнеполитического ведомства республики, Москва вынесла политически мотивированное решение.