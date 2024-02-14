МИД Латвии вызвал российского дипломата из-за розыска латвийских министров МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Зыкова

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Олега Зыкова из-за объявления МВД РФ латвийских министров в розыск, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. Там считают, что Москва вынесла политически мотивированное решение.

[В среду], 14 февраля 2024 года, временный поверенный в делах посольства Российской Федерации Олег Зыков будет вызван в Министерство иностранных дел Латвии, — говорится в сообщении латвийского дипломатического ведомства.

Министерство внутренних дел России ранее объявило в розыск премьер-министра Эстонии и председателя Партии реформ Каю Каллас, а также бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и членов сейма Латвии. По данным ведомства, их разыскивают по уголовным статьям.

Кроме того, в розыск был объявлен министр культуры Литвы Симонас Кайрис, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в причастности к сносам и повреждениям памятников советским солдатам, в том числе в сносе памятника в Клайпеде, где находится захоронение почти 700 красноармейцев.