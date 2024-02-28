Латвия продлила запрет на въезд для россиян Латвия продлила запрет на въезд для граждан России до 4 марта 2025 года

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Правительство Латвии приняло решение продлить ограничения на въезд в страну для граждан России, сообщила пресс-служба латвийского министерства иностранных дел. Там отметили, что такое положение дел сохранится до 4 марта 2025 года.

Кабинет министров 27 февраля 2024 года принял решение продлить срок ограничений на въезд граждан России в Латвию до 4 марта 2025 года, — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что действующие ограничения на въезд для граждан России останутся неизменными. Въехать в Латвию через внешнюю границу смогут россияне с ВНЖ Латвии, Швейцарии, стран Евросоюза и Европейской экономической зоны, а также обладатели долгосрочных и краткосрочных шенгенских виз, имеющие родственников в этих странах.

Ранее Конституционный суд Латвии признал законной депортацию российских граждан с ПМЖ в республике, которые вовремя не сдали экзамен на знание латышского языка. Согласно вердикту, отведенный на это срок в два года сочли достаточным для удовлетворения требований властей. Уточняется, что депортацию посчитали адекватной мерой в отношении россиян, которые не предприняли «никаких усилий» для сохранения своего правового статуса в Латвии, а также «не продемонстрировали заинтересованности» в связях со страной.

До этого стало известно, что с 15 февраля в Латвии началась конфискация автомобилей с российскими номерами. Процедура касается транспортных средств, которые не прошли процедуру перерегистрации до истечения установленного срока.