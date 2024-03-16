Эстонские пограничники попытались помешать россиянам попасть на выборы Москалькова: эстонские пограничники мешают гражданам РФ попасть на выборы

Фото: Sergei Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эстонские пограничники пытаются препятствовать проезду россиян для участия в голосовании на выборах президента, написала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В связи с этим она планируется обратиться с претензией в ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

Крайнюю обеспокоенность вызывают попытки эстонских пограничников помешать нашим гражданам попасть в Россию, чтобы проголосовать, — подчеркнула омбудсмен.

Как отметила Москалькова, 15 марта более 200 граждан РФ, проживающих в Эстонии, проголосовали на выборах президента на избирательном пункте, расположенном неподалеку от границы. Избирательный процесс в этом году пройдет с 15 по 17 марта.

Ранее глава бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель заявил, что россиянам, проживающим в Эстонии, местная полиция рекомендовала не посещать РФ для участия в выборах президента. В день голосования нужно быть готовым к задержкам, добавил он.

До этого министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере предупредила, что участие в выборах президента России будет приравнено латвийскими властями к поддержке специальной военной операции РФ на Украине. Министерства иностранных дел прибалтийских государств подготовили совместную ноту протеста, где выразили свою позицию по поводу предстоящего голосования, констатировала представитель ведомства.