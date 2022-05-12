В Сети появился первый в истории снимок чёрной дыры в центре Млечного Пути

Фото ESA/AOES Medialab

Астрономы из исследовательской группы Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration опубликовали первый снимок сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути. Учёные ошеломлены тем, насколько хорошо размер кольца согласуется с прогнозами Общей теории относительности Альберта Эйнштейна, говорится в сообщении, опубликованном на сайте EHT.

Учёным удалось заснять чёрную дыру под названием «Стрелец A*», обнаруженную в 1974 году. Расстояние до неё от Земли составляет 27 тысяч световых лет, а вес — в четыре миллиона раз больше Солнца.

Астрономы объяснили, что увидеть чёрную дыру сложно, однако присутствующий вокруг неё светящийся газ — реально. Именно его удалось запечатлеть учёным, использовавшим восемь радиообсерваторий, объединённых в один виртуальный телескоп.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее рассказал о подготовке трёх лунных миссий. Он сообщил, что в третьем квартале 2022 года с космодрома Восточный планируется отправить аппарат «Луна-25», наземные испытания которого находятся на финальной стадии.