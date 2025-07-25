В России заметили одну странность с украинской делегацией на переговорах Политолог Станкевич назвал странной делегацию от Украины в Турции из 14 человек

Украина послала в Стамбул на третий раунд переговоров по мирному урегулированию кризиса странную делегацию из 14 человек, в которую вошли представители спецслужб и Генштаба ВСУ, заявил политолог и историк Сергей Станкевич в комментарии для «Царьграда». Он напомнил, что в российской переговорной группе было всего лишь четыре человека.

Россия прислала ту же самую компактную делегацию из четырех человек, а украинцы пригнали целых 14 человек. В том числе трех представителей трех спецслужб, трех представителей от Генштаба. Непонятно, что они все там делали, — высказался эксперт.

Ранее эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что российские представители в ходе третьего раунда диалога озвучили украинским делегатам три основных требования Москвы, которыми являются нейтралитет Киева и его отказ от вступления в НАТО, признание новых регионов РФ и снятие санкций. По его словам, РФ никогда не откажется от этих условий.

Кроме того, источник сообщил, что решение по поводу четвертого раунда российско-украинских переговоров в настоящий момент принято не было. По его словам, для этого необходимо выполнение новых соглашений.