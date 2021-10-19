В Раде пожаловались, что Украину «ставят на колени» перед РФ

Депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что Украину «ставят на колени» перед Москвой. Это происходит в условиях кризиса в энергетической сфере, когда Киев «ведут» к прямому контракту на поставки газа с «Газпромом», отметила политик в Facebook.

Своё мнение Буймистер высказала после того, как 19 октября её исключили из пропрезидентской фракции «Слуга народа». Депутат уверяет, что всегда занимала отличную от однопартийцев позицию.

Но когда я начала чётко рассказывать, как нас ставят на колени перед Москвой, — тут терпение лопнуло, — подчеркнула она.

Буймистер добавила, что её исключили из фракции из-за огласки планов по прямым контрактам с «Газпромом».

Это что — подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента, что не всё делается правильно? Или это просто произошла окончательная узурпация партии «Слуга народа» и это уже не президентская партия? — задалась вопросами депутат.

Подписание прямого контракта с «Газпромом» она считает «опасным» для Украины, поскольку после этого Киев останется в нынешнем экономическом и политическом состоянии без «своих территорий» и интеграции в ЕС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис, заявила лидер одной из оппозиционных партий «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она призвала ввести режим чрезвычайного положения, отметив, что энергетический кризис на Украине углубляется не только из-за некомпетентности власти, но и через коррупционные махинации с перепродажей украинского газа.