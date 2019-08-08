https://static.news.ru/photo/6cc76778-b9ce-11e9-99f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Эркин Садыков/РИА Новости

Сотрудник спецназа Киргизии, погибший при попытке задержания экс-президента, получил смертельное ранение из снайперской винтовки. Сам бывший глава страны Алмазбек Атамбаев признался, что стрелял по силовикам, штурмовавшим его дом.

Он был одним из смелых бойцов. <...> Он был ранен из снайперской винтовки. Мы все знаем, Атамбаев сам заявил, что имеет снайперскую винтовку, — приводит 24.kg слова главы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбека Опумбаева.

Вечером 7 августа киргизские силовики попытались задержать Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш. На защиту опального политика вышли его сторонники. В результате столкновений пострадали 52 человека . Ранее в Госкомитете нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) сообщили, что сторонники экс-президента использовали женщин и детей в качестве живого щита.

8 августа начался новый штурм резиденции Атамбаева.

Бывшего киргизского лидера подозревают в нарушениях закона при перепрофилировании земель в Иссык-Кульской области, реконструкции ТЭЦ Бишкека и Исторического музея, писал News.ru.