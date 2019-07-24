Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, который на родине подвергся уголовному преследованию, прибыл в Москву. Цели визита не разглашаются, но его советница Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook анонсировала «встречи на самом высоком уровне». Из аэропорта Внуково кортеж киргизского экс-президента направился прямиком в Кремль. Изначально было заявлено, что Атамбаев уже 25 июля вернётся в Киргизию. Однако с учётом того, что там ему грозит тюремный срок, многие обоснованно полагают: бывший лидер республики ищет в России не только поддержки, но и убежища. И, как ни парадоксально, такой сценарий был бы удобен даже для официального Бишкека, считает опрошенный News.ru эксперт.

По словам Кундуз Жолдубаевой, спецборт за Атамбаевым и его сторонниками из числа руководителей Социал-демократической партии Киргизии направила «приглашающая сторона». Опасаясь быть задержанным в бишкекском аэропорту Манас, экс-президент Киргизии вынужден был вылетать с российской авиабазы в городе Кант, где его провожали единомышленники.

Вылет Атамбаева — неизбежный шаг, ведь на родине ему грозит пожизненный срок в связи с выдвинутыми ранее обвинениями. Несколько дней назад экс-президента в третий раз вызвали на допрос, — правда, в качестве свидетеля, — по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаев повестку не взял, что даёт правоохранителям право принудительно доставить его в Главное следственное управление МВД Киргизии.

В этих условиях, полагают некоторые эксперты, киргизский экс-президент мог вылететь в Москву по договорённости между Владимиром Путиным и действующим лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. По мнению эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова, высказанного им порталу «ФерганаNews», в ходе встречи с российским лидером киргизскому гостю могут объяснить «недопустимость дестабилизации в Кыргызстане, к которой может привести нынешнее противостояние [Атамбаева с Жээнбековым]. С этим месседжем Атамбаев и вернётся в Бишкек уже 25 июля».

Азмазбек Атамбаев и Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

Впрочем, не исключено, что экс-президент Киргизии прилетел в Москву насовсем. И такой вариант вполне реален, заявил в разговоре с News.ru директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов.

Россия может стать пристанищем для Атамбаева как частного лица. В нашей стране уже живёт и работает экс-президент Киргизии Аскар Акаев, у нас проживает бывший украинский лидер Виктор Янукович... Почему бы и Атамбаеву не поселиться где-то в Подмосковье или в Краснодарском крае? — сказал он.

Эксперт напоминает, что бывший киргизский лидер стал жертвой вполне предсказуемых процессов: «Киргизия — очень слабое, фактически „провалившееся государство“, где новая власть всякий раз преследует своих предшественников. Атамбаев в этом плане не исключение. Он планировал быть „серым кардиналом“, дёргать за ниточки из-за кулис, но так не бывает в реальной политике, особенно в таких простых по устройству постсоветских странах, как Киргизия». В то же время, даже если Атамбаев действительно останется в России, к серьёзным последствиям это едва ли приведёт.

Полагаю, никакой реакции со стороны нынешних властей Киргизии не последует, им вполне достаточно, как говорится, «с глаз долой — из сердца вон». Бишкек же не направляет ноты протеста Минску с требованием выдать проживающего в Белоруссии киргизского экс-президента Курманбека Бакиева, которого, к слову, обвиняли чуть ли не в государственном перевороте, организации массовых убийств, — преступлениях куда более серьёзных чем те, что инкриминируются Атамбаеву. В итоге белорусские и киргизские власти продолжают сотрудничество, встречаются на саммитах. Думаю, если Атамбаев останется в России, — это хороший выход из ситуации для всех. Юрий Солозобов директор по международным проектам Института национальной стратегии

Кроме того, киргизский экс-президент может поехать, например, в Турцию, где у него хорошие личные связи и с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, и с другими представителями местных политических и экономических кругов.