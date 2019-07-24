Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, который на родине подвергся уголовному преследованию, прибыл в Москву. Цели визита не разглашаются, но его советница Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook анонсировала «встречи на самом высоком уровне». Из аэропорта Внуково кортеж киргизского экс-президента направился прямиком в Кремль. Изначально было заявлено, что Атамбаев уже 25 июля вернётся в Киргизию. Однако с учётом того, что там ему грозит тюремный срок, многие обоснованно полагают: бывший лидер республики ищет в России не только поддержки, но и убежища. И, как ни парадоксально, такой сценарий был бы удобен даже для официального Бишкека, считает опрошенный News.ru эксперт.
По словам Кундуз Жолдубаевой, спецборт за Атамбаевым и его сторонниками из числа руководителей Социал-демократической партии Киргизии направила «приглашающая сторона». Опасаясь быть задержанным в бишкекском аэропорту Манас, экс-президент Киргизии вынужден был вылетать с российской авиабазы в городе Кант, где его провожали единомышленники.
Вылет Атамбаева — неизбежный шаг, ведь на родине ему грозит пожизненный срок в связи с выдвинутыми ранее обвинениями. Несколько дней назад экс-президента в третий раз вызвали на допрос, — правда, в качестве свидетеля, — по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаев повестку не взял, что даёт правоохранителям право принудительно доставить его в Главное следственное управление МВД Киргизии.
В этих условиях, полагают некоторые эксперты, киргизский экс-президент мог вылететь в Москву по договорённости между Владимиром Путиным и действующим лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. По мнению эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова,
Впрочем, не исключено, что экс-президент Киргизии прилетел в Москву насовсем. И такой вариант вполне реален, заявил в разговоре с News.ru директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов.
Россия может стать пристанищем для Атамбаева как частного лица. В нашей стране уже живёт и работает экс-президент Киргизии Аскар Акаев, у нас проживает бывший украинский лидер Виктор Янукович... Почему бы и Атамбаеву не поселиться где-то в Подмосковье или в Краснодарском крае? — сказал он.
Эксперт напоминает, что бывший киргизский лидер стал жертвой вполне предсказуемых процессов: «Киргизия — очень слабое, фактически „провалившееся государство“, где новая власть всякий раз преследует своих предшественников. Атамбаев в этом плане не исключение. Он планировал быть „серым кардиналом“, дёргать за ниточки из-за кулис, но так не бывает в реальной политике, особенно в таких простых по устройству постсоветских странах, как Киргизия». В то же время, даже если Атамбаев действительно останется в России, к серьёзным последствиям это едва ли приведёт.
Кроме того, киргизский экс-президент может поехать, например, в Турцию, где у него хорошие личные связи и с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, и с другими представителями местных политических и экономических кругов.
В общем, у Атамбаева есть, где провести обеспеченную старость, — заключает Солозобов.