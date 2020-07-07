В ООН сообщили о росте оборота фальшивых медикаментов из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/a9f91ed8-c112-11ea-8865-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Геда Фатхи Вали заявила о том, что международные организованные преступные группы начали пользоваться пробелами в законодательстве для торговли фальшивыми медикаментами в период пандемии коронавируса.

Здоровье и жизнь находятся под угрозой из-за того, что преступники используют кризис COVID-19 для заработка на страхе населения и повышенном спросе на средства индивидуальной защиты и лекарства. Транснациональные организованные преступные группы пользуются пробелами в национальном регулировании и надзоре, чтобы торговать некачественной и фальсифицированной медицинской продукцией, — цитирует её ТАСС.

По словам исполнительного директора, преступники используют неуверенность людей в условиях пандемии. Они также компенсируют спрос на медицинские препараты большим числом фальсифицированных подделок. Вали добавила, что это напрямую угрожает здравоохранению во многих странах.

Также эксперты из ООН заявили о том, что после разработки вакцины от коронавируса мошенники начнут предлагать людям и её подделки.

NEWS.ru писал ранее, что киберпреступники начали подделывать электронные письма ВОЗ для кражи персональных данных пользователей Сети. Также с помощью них они собирают лжепожертвования на борьбу с коронавирусом.