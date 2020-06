В Нидерландах опровергли данные о приходе в Европу радиации из России

Отмечается, что организация утверждает лишь, что вещества пришли со стороны западной России. Таким образом RIVM прокомментировал сообщения в СМИ, где говорится, что источником повышения радиационного фона в Северной Европе стала Россия. При этом в институте предположили, что этот вывод был сделан при неправильном переводе с нидерландского.

Ранее сообщалось, что в начале июня специалисты из Норвегии выявили йод-131, финские и шведские наблюдатели позже обнаружили цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.

Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо написал в Twitter, что в Швеции зафиксировали повышение радиационного фона. Он прикрепил к сообщению карту с выделенной областью, в которой мог располагаться источник заражения.