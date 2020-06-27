Мир

В Нидерландах опровергли данные о приходе в Европу радиации из России

23:14, 28 июня 2020 1 074
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах опроверг сообщения о том, что Россия может являться источником радиации в Северной Европе.

Отмечается, что организация утверждает лишь, что вещества пришли со стороны западной России. Таким образом RIVM прокомментировал сообщения в СМИ, где говорится, что источником повышения радиационного фона в Северной Европе стала Россия. При этом в институте предположили, что этот вывод был сделан при неправильном переводе с нидерландского.

На данном этапе нельзя определить конкретную страну-источник (радиации. — NEWS.ru), — цитирует РБК сообщение RIVM.

Ранее сообщалось, что в начале июня специалисты из Норвегии выявили йод-131, финские и шведские наблюдатели позже обнаружили цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.

Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо написал в Twitter, что в Швеции зафиксировали повышение радиационного фона. Он прикрепил к сообщению карту с выделенной областью, в которой мог располагаться источник заражения.

В пресс-службе Росатома сообщили, что никаких происшествий в работе Ленинградской и Кольской АЭС не было зафиксировано. Суммарные выбросы обеих атомных станций по всем нормируемым изотопам не превышали контрольных значений.

Как писал NEWS.ru, в RIVM заявили, что радионуклиды поступили со стороны запада России, возможно, из-за повреждения топливного элемента на АЭС. Позже директор департамента радиационного контроля окружающей среды Центра ядерной и радиационной безопасности Финляндии Пия Вестербакка заявила, что рост радиационного фона на Балтике не связан с какими-либо взрывами.

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