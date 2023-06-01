НАТО подготовила сценарий войны с Россией: новости СВО на утро 1 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: nato.int

В НАТО подготовили секретный план на случай военного столкновения с Россией, сообщил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис. По его словам, членам Альянса на предстоящем саммите в Вильнюсе предложат поддержать «тысячи страниц секретных военных планов». Сценарий прямого столкновения с Россией в Альянсе подробно расписали впервые со времен холодной войны. Документы готовили за закрытыми дверями. Какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов не проводилось, что может создать серьезную проблему для демократического надзора, считает Дэвис.

Два американских сенатора представили проект резолюции, призывающей администрацию США «возглавить усилия» для создания специального международного трибунала, который мог бы привлечь руководство РФ к ответственности за действия на Украине. С инициативой выступили представители Демократической партии Бен Кардин и Тим Кейн. При этом они признали ограниченность полномочий Международного уголовного суда (МУС) и предложили сформировать трибунал решением Генеральной Ассамблеи ООН. По мнению сенаторов, к трибуналу следует привлечь президента России Владимира Путина и членов Совета безопасности страны.

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Восток» Олег Чехов рассказал, что из РСЗО «Смерч» нанесен удар по пункту управления ВСУ в поселке Трудовое на Запорожском направлении. Также уничтожены два опорных пункта противника в районе Степового и Привольного.

Украина в частном порядке выразила недовольство темпами поставок оружия из Канады, сообщает телеканал CBC. По его данным, Киев призвал предоставить ему прямой доступ к канадскому оборонному комплексу. Министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что в новый обзор оборонной политики страны включат положение об обязательствах перед Киевом.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что власти США глубоко заблуждаются насчет России. В ее оценке они руководствуются «надменностью и самообманом», отметил он. Полковник указал, что в США заблуждаются и по поводу Москвы, и самих себя, поскольку верят в обладание таким же военным потенциалом, как в 1991 году.

Новый пакет военной помощи Вашингтона Украине, выделенный сразу после атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву и Московскую область, демонстрирует «безразличие к преступлениям бандеровцев». Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, помощь в размере $300 млн станет «хорошей подпиткой прогнившему режиму в Киеве».

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал стратегически важным «в обозримой перспективе» взять под контроль город Марьинку. Это важно для дальнейшего продвижения в республике, отметил он. На Марьинском направлении продвижение российских войск буквально ежедневное, но не такое быстрое, подчеркнул руководитель республики.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс заявил, что Вашингтону не следовало вмешиваться в украинский конфликт. Люди не осознают, что Украина была частью СССР, отметил он. Гейнс напомнил, что президент России Владимир Путин предупреждал Украину о том, что НАТО «лучше не пускать», поскольку это чревато проблемами. Обозреватель указал, что российский лидер «действует так, чтобы защитить свою страну, защитить национальную безопасность».

Низкий моральный дух украинцев может сорвать контрнаступление ВСУ, считает обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти. По его словам, украинские власти столкнулись с проблемами из-за состояния украинского общества. Доэрти предположил, что пессимистичные настроения на Украине возникли после потери Артемовска. При этом, указал обозреватель, Запад вынуждает Киев начать контрнаступление ВСУ даже в такой тяжелой ситуации, что ставит президента Украины Владимира Зеленского в затруднительное положение.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что в ходе телефонного разговора он рассказал председателю комитета начальников штабов ВС США Марку Милли о планах по проведению контрнаступления. Военачальник также попросил американскую сторону поставить вооружения Киеву, прежде всего дальнобойные снаряды.

Ветеран армии США Ноктис Дрейвен заявил, что поддержка стран Запада не поможет Украине победить в конфликте с Россией. По его мнению, украинский конфликт в будущем станет уроком для США и их союзников. Власти этих стран поймут, что они не настолько могущественны, как им казалось, заключил Дрейвен.

Фото: defense.gov

Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди выразил мнение, что Украина не сможет одержать победу в противостоянии с Россией. Если бы она прекратила сопротивляться, ее решение поприветствовали бы все, поскольку у Украины нет шансов на победу.

В рамках нового пакета военной помощи США передадут Украине боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он добавил, что в пакет военной помощи Киеву войдут дополнительные системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger, а также средства противотанковой борьбы.

Странам Европейского союза следует выстраивать отношения с Россией на максимально мирных условиях, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он объяснил свой призыв тем, что РФ всегда будет соседом Европы.

Президент России Владимир Путин «разбудил» НАТО «сильнейшим электрошоком», когда начал спецоперацию, считает Эммануэль Макрон. Он также призвал предоставить Киеву «осязаемые и надежные гарантии безопасности».

Западные страны должны пересмотреть поддержку Украины с расчетом на затяжной конфликт, уверен Эммануэль Макрон. Он добавил, что если ВСУ провалят контрнаступление, то Запад оценит, «как откалибровать» военную помощь.

Киев заблокировал все инициативы руководителя МAГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности Запорожской АЭC, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, среди отвергнутых предложений — создание на Запорожской АЭС зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности.

Фото: Eskinder Debebe/XinHua/Global Look Press Рафаэль Гросси

Бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», сказал NEWS.ru, что у спецназа «Ахмат» есть силы для занятия населенных пунктов в ДНР, но задача взять под контроль территорию всей республики перед ними не стоит. Он отметил, что не знает, на каких направлениях «Ахмат» будет выполнять свои задачи, так как эта информация держится в секрете.

Если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на переговоры сейчас, то он рискует потерять 50% территории страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он добавил, что рано или поздно Киеву придется принимать решение, так как Запад не будет вечно финансировать убыточный проект.

Читайте также:

Армия России потопила весь украинский флот: новости СВО на вечер 31 мая