В НАТО потребовали провести срочное расследование минского инцидента

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Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена, вероятнее всего, состоится на территории Женевы, в Швейцарии. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил знакомый с ситуацией американский чиновник. Его слова приводит издание Politico.

В СМИ, со ссылкой на различные источники, неоднократно сообщалось, что, вероятно, переговоры пройдут в Женеве. Так, к примеру, аналогичные сведения накануне предоставляла швейцарская газета Tages-Anzeiger. Официальный представитель Вашингтона также назвал...