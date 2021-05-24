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Мир

В НАТО потребовали провести срочное расследование минского инцидента

12:13, 25 мая 2021

НАТО вслед за Евросоюзом призвала в срочном порядке провести международное расследование инцидента с экстренной посадкой в минском аэропорту самолёта, в результате которой был арестовано основатель и бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Пост соответствующего содержания опубликован на его странице в Twitter.

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