В НАТО потребовали от Лукашенко не подавлять протесты

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НАТО призывает Минск соблюдать гражданские права жителей страны, даже если люди выражают несогласие с действиями официальных властей. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря Севератлантического альянса.

В тексте отмечается, что в военно-политическом блоке внимательно следят за ситуацией в Белоруссии.

Необходимо уважать основные свободы, включая право на мирный протест, — сказано в заявлении.

Там отвергли обвинения президента страны Александра Лукашенко о том, что вблизи западной границы республики идёт наращивание сил НАТО. В Альянсе заверили, что «многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза» ни для кого не представляет угрозы и носит сугубо оборонительный характер. Задача военных — предотвращение конфликтов и сохранение мира, отмечено в документе.

Ранее на площади Независимости у здания правительства республики прошёл многотысячный митинг сторонников действующей власти. На нём Лукашенко заявил что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы.

После этого у стелы «Минск — город герой», где в первые дни силовики особенно жёстко задерживали протестующих, началась столь же многочисленная акция солидарности оппозиционно настроенных граждан, писал NEWS.ru.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.