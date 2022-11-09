В НАТО объявили дату проведения следующего саммита Столтенберг: саммит НАТО пройдет 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе

Фото: Benoit Doppagne/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Новый саммит стран — членов НАТО пройдет 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе, сообщил в Twitter генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, на встречу будут приглашены главы государств и правительств представителей НАТО.

Я благодарю нашего уважаемого союзника Литву за проведение саммита НАТО 2023 года в Вильнюсе 11–12 июля следующего года. Это будет возможность еще больше укрепить наш Североатлантический союз, усилить поддержку Украины и решить ключевые вопросы безопасности в это критическое время, — заявил Столтенберг.

Ранее экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявляла, что на фоне ракетных ударов России по Украине необходимо провести экстренный саммит НАТО. Трасс при этом отметила, что Киев якобы стремится к миру. На встрече также запланировано выступление президента Украины Владимира Зеленского.

В октябре Столтенберг выступил с позицией, что страны — члены НАТО должны увеличить расходы на оборону. Он выразил надежду, что к этому удастся прийти в 2023 году в ходе саммита НАТО. Такие меры, по его мнению, необходимы в связи с нарастанием военной угрозы в мире. Главными проблемами для НАТО генсек назвал длительный военный конфликт на Украине, политическое давление внутри Соединенных Штатов и растущее внимание к Китаю. Последний фактор он считает потенциально самым опасным.