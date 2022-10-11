Лиз Трасс захотела провести саммит НАТО после ракетных ударов по Украине

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Экстренный саммит НАТО необходимо провести в ближайшие дни, считает премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на фоне ракетных ударов России по Украине. Глава правительства Британии планирует обратиться с этим призывом на встрече лидеров государств Группы семи (G7), который пройдет в онлайн-формате. Трасс при этом отметила, что Киев якобы стремится к миру, передает ТАСС.

Огромная международная поддержка борьбы Украины резко контрастирует с изоляцией России на международной сцене. Никто не хочет мира больше, чем Украина. Со своей стороны мы не должны ни на йоту ослаблять свою решимость помочь им победить, — приводит выдержки из речи премьер-министра пресс-служба главы правительства.

На встрече также запланировано выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Если Москва применит ядерное оружие, то Запад должен обеспечить смену власти в России, ранее написал в статье для американской газеты The Washington Post бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. Он добавил, что в случае ядерного удара следует принять Украину в Североатлантический альянс. По словам политика, Запад должен надавить на Китай и Индию с тем, чтобы руководства этих стран осознали недопустимость дальнейшей поддержки Кремля.