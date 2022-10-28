Столтенберг: страны НАТО должны увеличить расходы на оборону

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Страны — члены НАТО должны увеличить расходы на оборону, считает генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. В беседе с Politico он выразил надежду, что к этому удастся прийти в 2023 году в ходе саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе. Он отметил, что такие меры необходимы в связи с нарастанием военной угрозы в мире.

Я ожидаю, что на саммите в Вильнюсе в следующем году союзники по НАТО возьмут на себя четкое обязательство вкладывать больше средств в оборону, — сказал Столтенберг.

Главными проблемами для НАТО генсек назвал длительный военный конфликт на Украине, политическое давление внутри Соединенных Штатов и растущее внимание к Китаю. Последний фактор он считает потенциально самым опасным.

Ранее обозреватели FOX News Расс Воут и Дэн Колдуэлл высказали мнение, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО приведет к дополнительным расходам. Они считают, что принятие стран вынудит Вашингтон потратить $8 млрд сейчас и еще $1,5 млрд ежегодно на защиту Хельсинки и Стокгольма. Обозреватели настаивают на том, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс ошибочно не только из-за увеличения расходов при госдолге более $30,5 трлн. По их мнению, такое положение усилит давление на Россию и приведет к конфликту с ней.