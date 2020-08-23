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В Минске активистов вытеснили с проезжей части и восстановили движение

18:44, 23 августа 2020
Фото: Евгений Одиноков/Global Look Press

Правоохранительные органы Белоруссии восстановили движение транспорта на проспекте Независимости в центре Минска. Участники «Марша новой Беларуси» двинулись в сторону гостиницы «Планета».

Как сообщает «Интерфакс», сотрудники силовых структур смогли вытеснить протестующих с проезжей части на тротуар в районе площади Независимости и далее по проспекту. При этом движение автотранспорта на проспекте возобновилось.

Основная масса митингующих собирается у газона перед гостиницей. Они перекрыли всю проезжую часть проспекта Победителей напротив музея Великой Отечественной войны.

Отмечается, что сотрудники сил правопорядка регулярно обращаются через громкоговорители к протестующим с просьбой разойтись и напоминают, что акция «Марш новой Беларуси» незаконна. При этом на улицах транслируются мелодии из сериала «Семнадцать мгновений весны».

Как писал NEWS.ru, участники «Марша новой Беларуси» — оппозиционной акции протеста — заняли всю Площадь Независимости в белорусской столице.

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