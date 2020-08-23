В Минске активистов вытеснили с проезжей части и восстановили движение

Правоохранительные органы Белоруссии восстановили движение транспорта на проспекте Независимости в центре Минска. Участники «Марша новой Беларуси» двинулись в сторону гостиницы «Планета».
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Основная масса митингующих собирается у газона перед гостиницей. Они перекрыли всю проезжую часть проспекта Победителей напротив музея Великой Отечественной войны.
Отмечается, что сотрудники сил правопорядка регулярно обращаются через громкоговорители к протестующим с просьбой разойтись и напоминают, что акция «Марш новой Беларуси» незаконна. При этом на улицах транслируются мелодии из сериала «Семнадцать мгновений весны».
Как писал NEWS.ru, участники «Марша новой Беларуси» — оппозиционной акции протеста — заняли всю Площадь Независимости в белорусской столице.
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