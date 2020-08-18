В МИД РФ прокомментировали мятеж военных в Мали

https://static.news.ru/photo/65c9a88c-e187-11ea-af88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники посольства России в Мали находятся в безопасности. Об этом заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Ранее сообщалось, что в этой западноафриканской стране начался военный мятеж и были арестованы президент и премьер-министр.

Посольство и сотрудники находятся сейчас в безопасности, — цитирует Богданова ТАСС.

Он добавил, что никаких тревожных ситуаций вокруг посольства не отмечается. Кроме того, в дипмиссии приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Богданов высказал уверенность, что если что-то будет нужно, центр всегда окажет необходимую поддержку, но пока в этом нет необходимости. В МИД РФ рассказали, что Москва внимательно следит за ситуацией.

Отмечается, что через несколько часов ожидается официальное заявление руководителей мятежа, которые расскажут, что они сделали, какие цели были у этого выступления и какие дальнейшие планы. В МИД РФ выразили надежду на то, что сложившаяся ситуация в Мали не отразится на традиционно дружественных отношениях Москвы и Бамако.

Как писал NEWS.ru, организаторами мятежа в районе столицы Мали Бамако является группа высокопоставленных военных — полковники Дьяу и Камара и генерал Шейк Фантамади Дембеле.