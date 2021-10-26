16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

В МИД отреагировали на заявления Минобороны ФРГ о сдерживании России

09:27, 26 октября 2021
В МИД отреагировали на заявления Минобороны ФРГ о сдерживании России Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Заявления Министерства обороны Германии о необходимости сдерживания РФ недопустимы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Соловьёв Live» на YouTube. Так она прокомментировала слова министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о применении ядерного оружия против РФ.

Досталось и руководителю Министерства обороны ФРГ, которая накануне высказалась с какими-то абсолютно недопустимыми заявлениями насчёт сдерживания России и при этом возможности применения или использования, или задействования ядерного оружия, — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу высказались о недопустимости подобных заявлений и выпадов.

Ранее глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, отвечая на вопрос о возможных сценариях реализации программ сдерживания НАТО, заявила, что Альянс в случае необходимости готов применить атомное оружие в конфликте с Россией.

После этого военный атташе Германии в Москве был вызван в Минобороны России, где ему вручили ноту в связи с подобными высказываниями.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео