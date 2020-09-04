В Мексике врачи сделали пересадку лёгких пациенту пострадавшему от COVID-19

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Мексиканские врачи пересадили оба лёгких 57-летнему пациенту, который серьёзно пострадал от последствий коронавирусной инфекции.

При этом, трансплантация лёгких после COVID-19 была проведена впервые в Латинской Америке. Операция прошла в больнице «Кристус Мугерца» (Christus Muguerza) в Монтеррее, столице северо-восточного штата Нуэво-Леон.

Трансплантация такого рода впервые делается для пациента, перенесшего COVID-19, — привели слова главного врача больницы Анхеля Мартинеса Вела «Известия».

Он добавил, что пациент, перенёсший операцию, подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Ещё две недели прооперированный будет находиться в медучреждении под наблюдением врачей. По словам главврача больницы, сейчас важно, чтобы организм пациента не отторгнул пересаженный орган, поэтому пока рано говорить, что операция прошла успешно, передаёт Lenta.ru.

Ранее операцию по пересадке лёгких пациенту, пострадавшему от коронавирусной инфекции провели в США. Первую в Европе трансплантацию лёгких сделали пациентке с коронавирусом в Австрии. Хирургическое вмешательство было срочным и очень сложным. А 18 мая 2020 года пересадка лёгких потребовалась 18-летнему итальянцу. Отмечается, что операция длилась 10 часов, её проводили две команды хирургов, рядом дежурила третья бригада, писал NEWS.ru.