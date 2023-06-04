В крымском Джанкое сбили беспилотник: новости СВО на утро 4 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Джанкое в ночь на 4 июня сбили беспилотный летательный аппарат. По его словам, в результате было повреждено остекление нескольких частных домов.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов рассказал, что российские военные ударом тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации украинских военных около Гуляйполя в Запорожской области. По его словам, еще два пункта временной дислокации противника в районе Гуляйполя поражены огнем самоходного орудия «Малка» и реактивных систем залпового огня «Ураган». Офицер добавил, что также в районе Гуляйполя уничтожены склад боеприпасов и автомобильная техника противника.

Фото: МО РФ ТОС «Солнцепек»

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, призванная урегулировать конфликт, является «ничтожной». По словам чиновника, о мире можно будет говорить после того, как разгромят «вооруженные формирования киевского режима», а территорию Украины очистят от «бандеровщины и неонацистов».

В ночь на 4 июня взрывы прозвучали в трех регионах Украины. Также на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Взрывы раздались в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях. Незадолго до этого стало известно о взрывах в Запорожье.

Три человека получили ранения 3 июня в ходе обстрела Мелитополя Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, пострадавшим от осколков сбитых ракет помогают медики.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в небе над областным центром сработали системы противовоздушной обороны. Оперативные службы занимаются выяснением «последствий на земле», отметил он. Позже глава региона добавил, что под обстрел попало село Муром в Шебекинском районе. По предварительным данным, от прямого попадания снаряда загорелся ФАП, также повреждение есть в здании ДК, школы и детского сада, отметил Гладков.

Фото: МО РФ ЗРК «Оса»

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Тишанка, повредив при этом газопровод, ЛЭП и несколько домов. По словам главы региона, местные жители не пострадали.

Вооруженные силы Украины выпустили по Бердянску шесть ракет, снаряды были сбиты системами противовоздушной обороны, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что технические решения и выбор местности являются залогом успешной защиты ПВО российских территорий от вражеских беспилотников. Именно эти факторы будут учитываться при изменении в лучшую сторону работы ПВО, отметил кавалер ордена Мужества. По мнению эксперта, для России затруднительно обеспечить полную защиту из-за территориальных размеров.

Фото: МО Украины ЗРК Тор-М2

Политолог Владимир Брутер пояснил, что власти Венгрии, опубликовавшие видео с картой Украины без Крыма, подали сигнал, что пришла пора начать мирные переговоры между Киевом и Москвой. Сигнал подан, чтобы остановить конфликт, который очень многим мешает, отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

Психологи в настоящее время фиксируют усиление тревожности среди жителей Украины. Эти настроения руководство страны использует для того, чтобы прикрыть американские интересы в Европе. Такое мнение высказал бывший руководитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. В своем материале автор привел данные исследования агентства «Рейтинг», согласно которым, 81% участников исследования ответили, что их эмоциональный фон ухудшился.

Россия за время проведения специальной военной операции не достигла заявленных целей, первоначальный план действий оказался нереальным. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин. По его словам, в настоящее время Россия не демонстрирует таких победных результатов, которые бы «хотела сама себе поставить в заслугу».

Контрнаступление ВСУ не приведет к завершению специальной военной операции. Такое мнение высказал британский политолог Марк Галеотти. По его словам, в результате контрнаступления ни одна из сторон не получит решающего преимущества. По его словам, даже в случае возврата Киевом контроля над Крымом и Донбассом Россия не сдастся.

Фото: МО Украины

Украина не может в настоящее время начать контрнаступление, поскольку не располагает необходимым для этого количеством оружия, заявил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква. Он также указал на то, что запасы ракет украинской ПВО истощают регулярные удары, которые наносят Вооруженные силы России.

Российские сверхточные спутники позволят ВС РФ тщательнее отслеживать передвижения солдат ВСУ и увеличить число ракетных ударов по украинским силам и военным объектам, считает бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. По его словам, такие спутники передают координаты и данные с точностью до метра. Облачность и дождь для них не помеха.

ВСУ прячут свои реактивные системы залпового огня HIMARS, рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, украинские войска остерегаются подвозить их близко к линии боестолкновений.

Президент РФ Владимир Путин готов к контактам для достижения задач на Украине иными путями, чем военная спецоперация, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Тем не менее, отметил он, Запад не дает такой возможности.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Франция практически является прямым участником конфликта на Украине, отметил Дмитрий Песков. Так он отреагировал на возможность организации мирного саммита по Украине в Париже. Поэтому представитель Кремля считает, что Франция вряд ли способна выступать как нейтральное государство, которое может претендовать на роль модератора.

Украина стала инструментом в рамках «комбинированной войны» Запада против России, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что украинский конфликт стал «более широким».

Киев должен вступить в НАТО без плана действий по членству, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что механизм ПДЧ себя изжил.

Киев откажется от контрнаступления, если Владимира Путина убедят вывести войска с территории Украины, заявил Дмитрий Кулеба. По его словам, это мог бы сделать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ранее высказался против контрнаступления ВСУ.

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