В Кремле пока не планируют новые переговоры Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии какой-либо информации насчёт проведения следующего телефонного разговора между главами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, передаёт ТАСС. Ранее Песков не исключал возможности новых контактов Путина и Байдена в случае необходимости.

Пока никаких новостей нет на этот счёт, — сказал он в ответ на вопрос, наметились ли сроки новой возможной беседы лидеров.

Ранее пресс-секретарь главы государства отмечал, что новые контакты Путина и Байдена могут состояться при необходимости, а решение о проведении личного разговора примут сами президенты после контактов представителей Москвы и Вашингтона на рабочем уровне.

Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце 2021 года, в ходе беседы американский президент пообещал прекратить поставки вооружения на Украину. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции.

Сегодня, 1 февраля, состоялись переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном. По словам Лаврова, он заявил американскому коллеге о том, что Москва не позволит отвлечь внимание от темы неделимости безопасности. Блинкен, в свою очередь, назвал переговоры профессиональными и попросил главу российского МИД способствовать отводу войск от границы с Украиной.