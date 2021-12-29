Байден пообещал Путину не поставлять на Украину наступательное оружие

Президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным чётко сказал, что Вашингтон не намерен поставлять на Украину ударные наступательные вооружения. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметивший, что в США продемонстрировали желание понять логику и суть озабоченности Москвы.

Байден чётко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, — подчеркнул Ушаков.

Помощник Путина также указал, что разговор двух лидеров носил «конкретный и содержательный характер». По его словам, направленность переговоров «была вполне конструктивной».

Ранее стало известно, что разговор Джо Байдена и Владимира Путина длился 50 минут. Телефонная беседа началась в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 мск) 30 декабря и завершилась в 16:25 (00:25 мск 31 декабря). Данный разговор состоялся по инициативе российской стороны. Обычная беседа двух президентов не предполагала публичную часть.