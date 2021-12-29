В Белом доме заявили, что Байден поговорил с Путиным

Разговор лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина завершился, он длился 50 минут. Телефонная беседа началась в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 мск) 30 декабря и завершилась в 16:25 (00:25 мск 31 декабря), сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что данный разговор состоялся по инициативе российской стороны. Обычная беседа двух президентов не предполагала публичную часть.

Ожидалось, что Байден и Путин обсудят вопросы, которые поднимались во время последней видеоконференции, и затронут тему гарантий безопасности. В Кремле отмечали, что цель разговора — «достичь компромисса с учётом принципиальных позиций друг друга».

Ранее стало известно, что, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавних переговоров глав государств. Он подчеркнул, что Путин счёл необходимым провести телефонный разговор с Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.