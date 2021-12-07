Переговоры Путина и Байдена завершились

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились. Они продолжались два часа и проходили в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС.

Как уточнили в Белом доме, переговоры завершились в 12:08 по вашингтонскому времени (20:08 мск), а начались в 10:07 по местному времени (18:07 мск).

На встрече планировалось обсудить ситуацию вокруг Украины и тему продвижения НАТО на восток, стратегическую стабильность, двусторонние вопросы, а также темы региональной безопасности, в том числе обстановку в Афганистане.

В начале переговоров Путин и Байден обменялись приветствиями, при этом президент США выразил надежду на очную встречу с российским лидером в будущем и признался, что рад снова видеть политика. Дальнейшие переговоры прошли за закрытыми дверями. Телемост был организован с помощью защищённой линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран, она использовалась впервые.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямого эфира переговоров не будет, однако будут показаны первые кадры встречи. В Кремле рассчитывают на то, что она будет продолжительной и обстоятельной.

Он также пояснил, что разговор президента России с американским коллегой будет рабочим, от него не нужно ждать прорывов. По его словам, в преддверии переговоров Кремль фиксирует многочисленные вбросы в СМИ. Песков добавил, что Путин будет говорить с Байденом не на эмоциях, а исходя из национальных интересов. При этом он отметил, что российский президент готов выслушать озабоченности своего коллеги и дать соответствующие разъяснения.