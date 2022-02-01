Лавров Блинкену: Россия не даст США «замотать» вопрос о безопасности

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Сегодня, 1 февраля, состоялись переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном. Лавров сообщил, что он заявил американскому коллеге о том, что Москва не позволит отвлечь внимание о темы неделимости безопасности, передаёт РИА Новости. Блинкен, в свою очередь назвал переговоры профессиональными и попросил главу российского МИД способствовать отводу войск от границы с Украиной.

Сегодня я подтвердил Энтони Блинкену, что это тема, которую мы не позволим замотать. Мы будем настаивать на честном разговоре и честном объяснении, почему свои обязательства Запад выполнять не хочет или хочет выполнять их исключительно выборочно в свою пользу, — сказал Лавров.

Блинкен отметил, что Вашингтон готов вместе союзниками «продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности».

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс ранее сообщил, что Вашингтон ждёт, что на переговорах с госсекретарём Энтони Блинкеном глава МИД РФ Сергей Лавров передаст реакцию Москвы на ответы Штатов по гарантиям безопасности. В ходе брифинга он подчеркнул, что с российской стороны «есть только один человек, который решает, что Москва сделает».

Также сегодня президент РФ Владимир Путин оценил ответ США по вопросам гарантий безопасности. В ходе пресс-конференции, проведённой после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, глава государства сообщил, что принципиальные озабоченности России были попросту проигнорированы.