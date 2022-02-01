«Проигнорированы»: Путин оценил ответ США по гарантиям безопасности

Президент РФ Владимир Путин оценил ответ США по вопросам гарантий безопасности. В ходе пресс-конференции, проведённой после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, глава государства сообщил, что принципиальные озабоченности России были попросту проигнорированы.

Игнорируя наши озабоченности, США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободного обеспечения своей безопасности. Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения безопасности, — сказал глава государства.

Путин также заметил, что Вашингтон оставил без внимания три ключевых требования РФ, включая и нерасширение НАТО. Он подчеркнул, что в Москве внимательно проанализируют ответы Альянса и США.

НАТО передало ответ Москве на предложения по гарантиям безопасности 26 января. Глава Альянса Йенс Столтенберг заявил, что представленные Россией требования являются «неприемлемыми».

В начале января Россия проводила переговоры по гарантиям безопасности с США, НАТО и Евросоюзом. Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который МИД России опубликовал 17 декабря 2021 года: Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, других стран бывшего СССР, а также военное сотрудничество с этими странами.