В Колумбии ушла в отставку министр юстиции

Президент Колумбии Иван Дуке сообщил о том, что министр юстиции и права страны Маргарита Кабельо ушла в отставку. Она намерена продолжить карьеру в Генеральной прокуратуре.
Я принял отставку Маргариты Кабельо, которая занимала пост министра юстиции, —
цитируетДуке ТАСС.
Колумбийский лидер также поблагодарил её за службу и пожелал успехов на новом месте работы.
Ранее NEWS.ru передавал, что министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский сообщил о своем уходе в отставку. Аналогичное заявление днём ранее сделал его заместитель Януш Чешинский.
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