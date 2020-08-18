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В Колумбии ушла в отставку министр юстиции

21:52, 18 августа 2020
Богота Богота Фото: Restrepo Acosta/wikipedia.com

Президент Колумбии Иван Дуке сообщил о том, что министр юстиции и права страны Маргарита Кабельо ушла в отставку. Она намерена продолжить карьеру в Генеральной прокуратуре.

Я принял отставку Маргариты Кабельо, которая занимала пост министра юстиции, — цитирует Дуке ТАСС.

Колумбийский лидер также поблагодарил её за службу и пожелал успехов на новом месте работы.

Ранее NEWS.ru передавал, что министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский сообщил о своем уходе в отставку. Аналогичное заявление днём ранее сделал его заместитель Януш Чешинский.

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