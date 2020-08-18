В Колумбии ушла в отставку министр юстиции

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В Мали арестованы президент страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе. Об этом сообщил руководитель мятежных военных.

Мы можем вам сказать, что президент и премьер-министр находятся под нашим контролем. Мы их арестовали у него [в резиденции президента], — цитирует РИА Новости сообщение представителя мятежников. Он добавил, что...